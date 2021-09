Ryan Reynolds und Will Ferrell: Mit diesem Duett begeistern sie auf TikTok

Ryan Reynolds und Will Ferrell begeistern mit Gesang

Was die Fans von Ryan Reynolds nicht wussten: Der Schauspieler befand sich während der Aufnahme des TikTok-Videos am Set des neuen Films "Spirited".

In diesem spielt er an der Seite von Will Ferrell, der kurzerhand in seinem TikTok-Video auftaucht und mit ihm die "Grace Kelly"-Challenge ausprobiert.