Dort spielt der 31-Jährige einen Deutschen, der Hals über Kopf, wegen der großen Liebe in die USA auswandert – ohne wirklich die Sprache zu sprechen oder finanziell abgesichert zu sein. In der Serie dreht sich alles um die Höhen und Tiefen der LGBTQ-Community in den 80er-Jahren. Genau das gefällt Sam an der neuen HBO Max-Serie, die auch in Deutschland zu sehen sein wird: „Besonders toll und spannend finde ich, dass die Storyline nicht in der Gegenwart, sondern in der Vergangenheit spielt. Queere Serien, die in der Gegenwart spielen, gibt es wie Sand am Meer. Aber in den 80ern ist es etwas Revolutionäres und bietet unendlich viel Spielraum für eine ganz andere Erzählweise. Außerdem bin ich selbst ein Riesen-Fan der 80er Jahre”, so Sam.