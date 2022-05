"Uncoupled"-Trailer: Neil Patrick Harris in neuer Netflix-Serie

Zugegeben: Seine Rolle ist nicht gut gealtert, aber trotzdem stieg er mit ihr in den Olymp der ewigen Serien-Ikonen auf. Neil Patrick Harris alias Macho-Frauenheld Barney Stinson in "How I Met Your Mother" lieferte Sprüche am laufenden Band ab, da würde man heute ganz laut "Sexismus!" schreien. Riss Frauen auf eine Art und Weise auf, die in #MeToo-Zeiten nicht mehr möglich wäre.

Ja, Barney war politisch unkorrekt, aber dank frechem Lausbuben-Grinsen, zart-weichem Kern sowie dem endorphingeschwängerten und naturgewaltigen Schauspiel von Harris denken wir auch heute noch liebend gern an den Frauen- und Anzug-Liebhaber zurück.