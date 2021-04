Sandra Bullock holt Brad Pitt für "Lost City of D"

Für die Hollywood-Stars Sandra Bullock (56) und Brad Pitt (57) ist es das zweite gemeinsame Projekt kurz hintereinander: Oscar-Preisträger Pitt ("Once Upon a Time...in Hollywood") soll in der romantischen Action-Komödie "Lost City of D" eine kleine Rolle übernehmen, wie das Branchenblatt "Hollywood Reporter" am 15. April berichtete.