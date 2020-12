"The Lost City of D": Tatum und Bullock in einer abenteuerlichen Rom-Com

Eine Romanze mit einem Hauch von Indiana Jones – so liest sich die Beschreibung eines neuen Film-Projekts, das Channing Tatum und Sandra Bullock unter der Regie von Adam und Aaron Nee vor der Kamera vereinen wird. Basierend auf einer Idee von Seth Gordon ("Kill the Boss"), hat Rom-Com-Spezialistin Dana Fox ("How to be Single", "Isn't it Romantic") das Drehbuch beigesteuert.

Bullock wird als scheue Autorin von romantischen Büchern zu sehen sein, die davon überzeugt ist, dass nichts schlimmer sein könnte, als eine Lese-Tour gemeinsam mit dem Cover-Model (Tatum) ihres neuesten Werks absolvieren zu müssen. Doch dann sollen sie plötzlich gekidnappt werden und treten eine Flucht an, die zu einem halsbrecherischen Dschungel-Abenteuer führt. Wodurch für die Autorin bewiesen wäre, dass das Leben viel aufregender und romantischer sein kann, als jeder schmalzige Liebes-Roman.