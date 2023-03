Sandra Bullock: Seltener Auftritt bei Party vor den Oscars

Treffen mit späterem Oscargewinner Brendan Fraser

Den Fotografen präsentierte sich die Darstellerin zunächst etwa mit Kollegin Demi Moore (60). Auf einem weiteren Bild steht sie neben zwei Schauspielern, die bei der anschließenden Oscarverleihung nominiert waren: Brian Tyree Henry (40) und Brendan Fraser (54). Henry war für seine Nebenrolle in "Causeway" an der Seite von Jennifer Lawrence (32) nominiert. Brendan Fraser ging als bester Hauptdarsteller in "The Whale" ins Rennen. Ein paar Stunden später konnte er tatsächlich die Oscarstatue in den Händen halten.