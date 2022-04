Vor allem aber ist sie einer jener Stars, die wirklich in jedem Genre brillieren und trotz des berühmten Gesichtes eben jenes hinter ihrer Rolle vergessen lassen: Egal ob in Action-Krachern, schnulzigen Rom-Coms, nervenzerfetzenden Thrillern oder schwer verdaulichen Psychodramen – Sandra Bullock liefert in jedem Streifen auf ganzer Linie ab und läuft immer wieder zur Charme-Höchstform auf.

Dass sie neben zahllosen Preisen auch bereits den Oscar einheimsen konnte (für "The Blind Side"), ist eigentlich nichts weiter als eine Selbstverständlichkeit. Bullock verwehrte sich bis heute einem Franchise und gehört vielleicht gerade deshalb zu den letzten ganz großen Filmstars Hollywoods.

Aktuell begeistert die 57-Jährige mit Charisma und Selbstironie in der Abenteuer-Comedy "The Lost City" neben Channing Tatum und Daniel Radcliffe und beweist einmal mehr, dass Alter auch in Hollywood nur eine Zahl sein kann. Zumindest, wenn man eine so lässige Natürlichkeit wie Sandra Bullock an den Tag legt.

Die 7 besten Filme mit Sandra Bullock: