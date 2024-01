Ob die Entscheidungsträger der Academy Awards per Münzwurf entscheiden mussten, für welche ihrer eindrucksvollen Darbietungen Sandra Hüller (45) die Oscar-Nominierung in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" erhalten soll? Neben dem französischen Justizfilm "Anatomie eines Falls", für den ihre Nominierung letztendlich eintrudelte, hätte dies ebenso gut für Hüllers Rolle im britischen KZ-Drama "The Zone of Interest" erfolgen können.

Im Film von Jonathan Glatzer (54), der am 29. Februar in die deutschen Kinos kommen wird, spielt Hüller Hedwig Höß, die Frau des Auschwitz-Kommandanten Rudolf Höß. Noch beim Europäischen Filmpreis im vergangenen Jahr ließ man es sich nicht nehmen, die Ausnahmeschauspielerin für ihre Hauptrollen in beiden Filmen zu nominieren: Hüller schlug dank "Anatomie eines Falls" ihre vier Mitbewerberinnen - und sich selbst.