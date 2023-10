Deutscher Cast

Im Trailer wird zwar kein Wort gesprochen, doch man bekommt ein gutes Gefühl in welche Richtung der Film gehen könnte. Durch lange Weitwinkelaufnahmen wird ein unwohles Gefühl erzeugt, dass das Grauen hinter der schillernden Fassade erahnen lässt.

Die Hauptrollen werden von den deutschen Schauspieler:innen Christian Friedel und Sandra Hüller gespielt. Regie und Drehbuch stammen vom Briten Jonathan Glazer, der sich in den 90er Jahren vor allem mit Musikvideos für Radiohead, Nick Cave und Massive Attack einen Namen gemacht hat. Sein letzter Spielfilm “Under the Skin” war ein großer kritischer Erfolg, wobei "The Zone of Interest" den bisherigen Höhepunkt seiner Karriere markiert.