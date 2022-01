Für Kulka hätte diese Enthüllung in der Show eine Grenze eindeutig überschritten, wie sie betonte. "Ich mag diese Frau nicht. (...) Ihr Mann ist gestorben, sie erzählt, woran er gestorben ist, und keiner weiß, ob es die Wahrheit ist! Sorry, aber wenn ich an einer Überdosis an Tabletten gestorben bin... Ich will nicht, dass meine Kinder das wissen, ich will nicht, dass das die Presse weiß. Das geht gar nicht", empörte sich die ehemalige Teilnehmerin.