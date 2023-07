Streik: Schauspielerin Adrienne McQueen bangt um ihre Existenz

Gewerkschaft fordert geregelten Umgang mit KI

Dennoch sei ihr und auch ihren Kolleg:innen bewusst, welch besondere Bedeutung dieser Streik habe. Fran Drescher (65), "Nanny"-Darstellerin und Präsidentin der SAG-AFTRA, habe in ihrer Rede deutlich gemacht, wie wichtig es sei, jetzt eine offizielle Regelung für die Nutzung von KI in der Filmbranche zu beschließen. So wird befürchtet, dass Daten erfasst werden könnten, um künstlich erzeugten Figuren - etwa für Fortsetzungen eines Films oder einer Serie - Leben einzuhauchen, ohne dass der Darsteller oder die Darstellerin dafür entlohnt werden.