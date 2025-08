Südkoreanischer Darsteller im Alter von 55 Jahren verstorben. Kürzlich stand er wegen einer Alkoholfahrt in den Schlagzeilen.

Young-kyu Song ist tot. Wie "Variety" berichtet, wurde der südkoreanische Schauspieler leblos in einem geparkten Auto aufgefunden. Ein Bekannter soll den Darsteller am Montagmorgen (4. August) gegen acht Uhr in der Stadt Yongin nahe Seoul entdeckt haben. Die Polizei erkannte keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Einen Abschiedsbrief fand sie nicht. Young-kyu Song wurde 55 Jahre alt. Young-kyu Song begann seine Schauspielkarriere 1994 auf der Bühne in dem Kinder-Musical "Wizard Muruel". Ab dem neuen Jahrtausend war er auch im Kino und im Fernsehen präsent.

Rolle in zweiterfolgreichstem Kinofilm Südkoreas Der Darsteller erarbeitete sich über die Jahrzehnte einen Ruf als verlässlicher Charakterdarsteller in Nebenrollen. Zu seinen bekanntesten Projekten zählte etwa die Krimiserie "Narco-Saints", die auch in Deutschland über Netflix verfügbar ist. Bei Disney+ gibt es die Serie "Big Bet", in der Song neben "Oldboy"-Star Choi Min-sik (63) auftritt. Young-kyu Songs international wohl bekanntester Film ist "Extreme Job - Die Spicy-Chicken-Police". Die Actionkomödie wurde 2019 zum zweiterfolgreichsten Kinofilm der südkoreanischen Geschichte. Hierzulande steht der Hit etwa auf Amazon Prime Video zum Streamen bereit.

Alkoholfahrt im Juni 2025 Erst vor wenigen Wochen war Young-kyu Song mit Negativschlagzeilen in den koreanischen Medien präsent. Er wurde im Juni unter Alkoholeinfluss am Steuer erwischt. Er fuhr fünf Kilometer mit einem Blutalkoholwert, der in seinem Heimatland den Entzug seines Führerscheins zur Folge hat. Young-kyu Song trat daraufhin aus einer Bühnenproduktion von "Shakespeare in Love" zurück. Auch zwei Serien, in denen er zu sehen war, ergriffen Konsequenzen, reduzierten seine Rolle oder strichen ihn ganz. Young-kyu Song hinterlässt eine Ehefrau und zwei Töchter.