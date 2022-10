Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone schnitzen Kürbisse

Wer sich schon immer gefragt hat, was Action-Helden in ihrer Freizeit treiben, bekommt von Arnold Schwarzenegger (75) und Sylvester Stallone (76) jetzt die Antwort: Wie derzeit viele andere auch, schnitzen sie Kürbisse. Das zeigt ein neues Foto auf den Instagram-Kanälen der Schauspieler. Darauf sind die beiden gut gelaunt mit Kürbissen auf dem Tisch und Messern in der Hand zu sehen.