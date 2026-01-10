Chris Pratt (46) hat in der britischen "The Graham Norton Show" offenbart, was ihm sein Schwiegervater Arnold Schwarzenegger (78) zu Weihnachten geschenkt hat. Bevor er das außergewöhnliche Geschenk verrät, betont Pratt, wie gerne Schwarzenegger Dinge verschenkt. "Seine Sprache der Liebe ist es, Geschenke zu machen", erzählt der Schauspieler. Pratt ist seit dem Jahr 2019 mit Schwarzeneggers Tochter Katherine (36) verheiratet und hat mit ihr zusammen drei Kinder. Der Hollywoodstar hat zudem einen weiteren Sohn aus einer vorangegangenen Ehe mit seiner Exfrau Anna Faris (49).

Gemälde zeigt Schwarzenegger als Weihnachtsmann Zu Weihnachten überraschte Arnie offenbar alle mit einem ganz besonderen Geschenk. Die Familie bekam demnach ein Gemälde, das Schwarzenegger als Weihnachtsmann verkleidet zusammen mit seinen Enkelkindern zeigt. Das stattliche Bild misst umgerechnet rund 1,8 x 2,4 Meter. "Es ist sehr lebensecht und sehr groß", ringt der Schauspieler um Worte. Zugleich fügt er mit einem Augenzwinkern hinzu: "Ich bin mir nicht sicher, was wir das restliche Jahr über damit machen sollen." Die Familie werde es wohl irgendwann im November aufhängen. Außerdem habe er von Schwarzenegger Stiefel geschenkt bekommen, da er und sein Schwiegervater dieselbe Schuhgröße haben. Die Stiefel habe Arnie in einem Film getragen, Pratt kann sich aber nicht daran erinnern, in welchem Streifen.

Pratt stellte kürzlich richtig, wie er seine Ehefrau kennengelernt hat Lange kursierte die Annahme, dass das Ehepaar von Katherine Schwarzeneggers Mutter Maria Shriver (70) einst einander vorgestellt wurde - doch Pratt stellte die Geschichte kürzlich richtig. "Das stimmt eigentlich gar nicht", erklärte der "Guardians of the Galaxy"-Star in einem Interview für "Fox & Friends". "Ich habe meine Frau in der Kirche kennengelernt. Ich war in einer Kirche in Hollywood, habe herübergeschaut und sie gesehen - man sollte ja eigentlich nicht in der Kirche nach Frauen Ausschau halten, aber ich bin nur ein Mensch und dachte einfach: Wow, sie ist wirklich süß."