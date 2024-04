Sean Bean wird 65: Der Todgeweihte von Hollywood

Apropos knapper Konkurrenzkampf: Um ein Haar wäre er Pierce Brosnans (70) Vorgänger geworden. Zumindest sprach er für den 1987er-Film "Der Hauch des Todes" als Doppelnullagent vor. Den Zuschlag erhielt damals aber bekanntlich Timothy Dalton (78), der zwei Jahre später auch noch einmal in "Lizenz zum Töten" den Agenten mimen durfte. Sechs Jahre später fand sich Bean in "GoldenEye" dann doch noch in einem "Bond"-Streifen - nur auf der falschen Seite.

Eine weitere Geschichte, die gerne über den Briten erzählt wird, hängt mit seiner Flugangst zusammen. Die war am Set von "Der Herr der Ringe" derartig ausgeprägt, dass sie ihn zur Lachnummer der anderen Gefährten machte. Denn während die alle gemütlich per Helikopter zu Drehs auf einen Berg flogen, machte sich Bean zu Fuß zum Set auf - in voller Boromir-Kostümierung. Die Erschöpfung musste er im Gegensatz zu den anderen Darstellern also nicht spielen.

Ein Andenken der besonderen Art gab es derweil 1992 von Harrison Ford (81). Die beiden spielten damals die Widersacher in "Die Stunde der Patrioten", bei dem - wie könnte es anders sein - am Ende Bean das Zeitliche segnete. Aber nicht, bevor ihm Ford aus Versehen mit einem Bootshaken eine echte Wunde über dem linken Auge zufügte. Noch heute kann die Narbe von dem Unfall erspäht werden.