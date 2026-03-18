Selenskyj würdigt Penn als "wahren Freund"

Bereits am Montag hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ein Foto auf Instagram geteilt, das ihn und Penn gemeinsam zeigt. "Sean, durch dich wissen wir, was ein wahrer Freund der Ukraine ist", schrieb Selenskyj dazu. "Du stehst seit dem ersten Tag des Krieges an unserer Seite. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Und wir wissen, dass du weiterhin zu unserem Land und unserem Volk stehen wirst."