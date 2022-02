Sean Penn dreht Ukraine-Doku über russische Invasion

Penn hält aktuelle Ukraine-Ereignisse fest

"Der Regisseur kam nach Kiew, um all die aktuellen Ereignisse in der Ukraine festzuhalten und der Welt die Wahrheit über die russische Invasion in unserem Land zu berichten", war in dem Post nach Angaben der Nachrichtenagentur AP weiter zu lesen. Penn sei bereits im November für das von VICE Studios produzierte Projekt in der Ukraine gewesen. Damals zeigten ihn Fotos der ukrainischen Armee bei einem Besuch der Frontlinie in der östlichen Region Donezk.