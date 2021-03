Sebastian Stan verrät, welchen Avenger er gerne spielen würde

Am 19. März wurde die erste Episode von "The Falcon and the Winter Soldier“ auf Disney+ veröffentlicht. Darin kämpfen Sebastian Stan und Anthony Mackie Seite an Seite gegen die Flag-Smashers, die sich die alte Ordnung von Thanos wieder herbeiwünschen.

In einem Interview mit "UNILAD" wurden Mackie und Stan persönliche Fragen gestellt, um herauszufinden, wie gut sich die beiden abseits der Kameras kennen. Nachdem Mackie die Frage, welchen Avenger Stan am am liebsten statt Bucky spielen würde, nicht beantworten konnte, half ihm der 38-jährige Schauspieler aus. "Ich würde sagen, Hawkeye.“, so Stan.