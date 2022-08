Selena Gomez: Produziert sie ein "Die Waffen der Frau"-Reboot?

Widmet sich Selena Gomez (30) schon bald dem nächsten großen Filmprojekt? Laut "Variety" könnte die Schauspielerin und Sängerin die Produktion einer Neuauflage von der US-Komödie "Die Waffen der Frauen" (Original: "Working Girl") übernehmen. In dem Filmklassiker von Regisseur Mike Nichols (1931-2014) aus dem Jahr 1988 hat damals Melanie Griffith (64) die Protagonistin Tess McGill an der Seite von Harrison Ford (80) und Sigourney Weaver (72) verkörpert.

Dem Bericht zufolge befindet sich Gomez derzeit noch in abschließenden Verhandlungen mit der Filmproduktionsfirma 20th Century Studios. Die Neuinterpretation könnte anschließend bei Hulu veröffentlicht werden, wo aktuell auch Gomez' Erfolgsserie "Only Murders in the Building" läuft. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Ilana Pena.