Selma Blair hätte ihre Kindheit ohne Alkohol "nicht überstanden"

Trinken gegen die Angst

Das erste Mal Kontakt mit Alkohol habe sie mit sieben Jahren in Form von Wein gehabt, den sie aus einem Fass trank. Niemand aus ihrer Familie kümmerte sich darum. Das erzählt Blair in ihrem Buch, aus dem "People" zitiert: "[Währenddessen] wurde ich [...] von einem Licht durchflutet, das mich mit der Wärme Gottes erfüllte." Das war das erste Mal, als sie sturzbetrunken war. Mit sieben Jahren.

Schnell wurde der Alkohol zur Sucht, besonders als Teenager konnte sie ohne diese Droge nicht mehr leben, erzählt Blair. Es ginge ihr nicht um den Rausch, vielmehr habe der Alkohol ihre "Angst" bekämpft, die immer wieder aufkam. Und niemand ahnte von ihrem Problem. "Ich wurde eine erfahrene Alkoholikerin, die geschickt darin war, mein Geheimnis zu verbergen."

Was sie auch verbarg, war eine Vergewaltigung als College-Studentin, die geschah, als sie betrunken war. In ihrem Memoiren erzähle sie das allererste Mal davon, so Blair. Auch ihr soziales Umfeld oder ihr Therapeut wussten nichts davon.



