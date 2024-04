Shannen Doherty (52) bereitet sich auf die Zeit nach ihrem Tod vor. In der neuen Folge ihres Podcasts "Let's Be Clear" erzählte die an Brustkrebs erkrankte Schauspielerin, dass sie sich gerade von Besitz trennt. Der Grund: Sie will ihre Mutter Rosa entlasten. "Meine Priorität ist im Moment meine Mutter", sagte die "Beverly Hills, 90210"-Darstellerin.