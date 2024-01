Shannen Doherty: Kinderwunsch beeinflusste Krebstherapie

US-Schauspielerin Shannen Doherty (52) kämpft seit knapp zehn Jahren gegen ihre Krebserkrankung. Darüber spricht sie seit November auch offen in ihrem neuen Podcast "Let's Be Clear with Shannen Doherty". In der aktuellen Folge schildert sie, wie ihr Wunsch, Mutter zu werden, den Verlauf ihrer Krebsbehandlung beeinflusst hat. Sie habe sich mehrmals künstlich befruchten lassen, um sich und ihrem Noch-Ehemann Kurt Iswarienko ein Kind zu schenken.

Mit Iswarienko war Doherty 14 Jahre lang in einer Beziehung, zwölf Jahre lang waren die beiden verheiratet. Im April 2023 reichte die Schauspielerin die Scheidung von ihrem dritten Ehemann ein, nachdem sie herausgefunden hatte, dass er sie mit einer anderen Frau betrügt. Während ihrer Ehe habe sie aber den starken Wunsch gehabt, schwanger zu werden, erzählt sie im Podcast ihrem Freund und Onkologen Dr. Lawrence Piro.