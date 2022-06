In ihrer Autobiografie "The Beauty of Living Twice" berichtet Sharon Stone (64, "Basic Instinct") von zahlreichen traumatischen Erlebnissen ihres Lebens, darunter auch von mehreren Fehlgeburten. In einem Kommentar zu einem Instagram-Post der Seite "People" enthüllte Stone nun, dass sie dieses Schicksal neunmal durchleben musste: "Ich habe neun Kinder durch Fehlgeburten verloren", schreibt der Star.