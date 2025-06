Shiloh (19), die Tochter von Brad Pitt (61) und Angelina Jolie (49), hat sich offenbar einen neuen Namen gegeben, nachdem sie den Nachnamen ihres Vaters abgelegt hat. Bei der Vorstellung der Capsule-Kollektion von Isabel Marant mit Net-A-Porter in Los Angeles erschien sie unter neuem Namen.

Aus Shiloh wird Shi Joli In einer Pressemitteilung zu der Veranstaltung wurde sie laut "Page Six" als Choreografin einer Tanznummer genannt - und dabei als "Shi Joli" aufgeführt. Der Spitzname stellt wohl eine Hommage an ihre berühmte Mutter dar und verkürzt gleichzeitig ihren bürgerlichen Namen. Der Tanz wurde von den Tänzern Tako Suzuki und Keoni Rose aufgeführt und von der Darbietung von "Naïve" durch die Sängerin Luella begleitet. Die Veranstaltung, die als "intimes Abendessen bei Sonnenuntergang" beschrieben wurde, fand in Schindlers Oliver House in Silver Lake statt. Prominente wie Milla Jovovich, Alison Brie, January Jones und Rachel Bilson waren dazu erschienen. Die Tochter der geschiedenen Hollywoodstars bat an ihrem 18. Geburtstag im Mai 2024 darum, den Nachnamen ihres Vaters ablegen zu können. Die Änderung wurde im August offiziell gemacht. Nachdem ein Richter das Urteil unterzeichnet hatte, wurde Shiloh Nouvel Jolie-Pitt rechtlich zu Shiloh Nouvel Jolie. In einer Erklärung gegenüber "Page Six" im Juli erläuterte ihr Anwalt Peter Levine unter anderem, dass sie "nach schmerzhaften Ereignissen eine unabhängige und wichtige Entscheidung" getroffen habe, indem sie "Pitt" aus ihrem Nachnamen strich.

Auch Zahara und Maddox sollen auf "Pitt" verzichten Shiloh ist nicht das einzige Kind des einstigen Paares, das den Namen nach der Trennung und der erbitterten Scheidung abgelegt hat. Als sich ihre Schwester Zahara Jolie-Pitt (20) 2023 bei der Einführungszeremonie der Schwesternschaft Alpha Kappa Alpha am Spelman College zu ihrer Mitgliedschaft bekannte, rief sie in einem Video der Veranstaltung, das in den sozialen Medien kursierte, den Namen "Zahara Marley Jolie". Und schon während des Sorgerechtsstreits im Jahr 2021 behauptete eine Quelle gegenüber "Us Weekly", Maddox (23), nutze in nicht rechtsgültigen Dokumenten nicht Pitt als Nachnamen, sondern Jolie. Er wolle seinen Nachnamen offiziell in "Jolie" ändern.

Nach acht Jahren Rosenkrieg endlich offiziell geschieden Brad Pitt und Angelina Jolie galten als eines der Glamour-Paare Hollywoods und sorgten mit ihrer sechsköpfigen Kinderschar für Aufsehen. Die beiden begrüßten Shiloh am 27. Mai 2006 und die Zwillingsgeschwister Knox und Vivienne am 12. Juli 2008. Pitt adoptierte zudem Jolies Adoptivkinder Maddox (23) und Zahara im Jahr 2005 und Pax (21) im Jahr 2006 offiziell. Das Jawort gaben sie sich im Jahr 2014. Im Herbst 2016 folgte dann die Trennung, die in einen jahrelangen Rechtsstreit mündete. Erst im Dezember 2024 wurde die Scheidung vollzogen.