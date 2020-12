So reagiert George Clooney auf Tom Cruises Corona-Rant

Nun hat sich sein Schauspiel-Kollege George Clooney in dieser Angelegenheit auch zu Wort gemeldet und nimmt Cruise in Schutz. Während eines Gesprächs in Howard Sterns Radio-Sendung auf SiriusXM sollte es eigentlich um Clooneys neuen Film "The Midnight Sky" gehen, doch dann kam auch das andere Thema zur Sprache. Clooney meinte, Cruise habe nicht überreagiert, denn es sei eine ernste Sache gewesen.

Dennoch hätte er sich in dieser Situation anders verhalten: "Ich hätte die Leute nicht so vorgeführt. Natürlich hatte er die volle Verantwortung zu tragen, und wenn die Produktion zum Stillstand kommt, würden viele ihre Jobs verlieren. Die Personen müssen das verstehen und lernen, vorsichtiger miteinander umzugehen. Cruise hatte also Recht, doch ich hätte anders reagiert. Es ist einfach nicht mein Stil, sich jemanden so vorzuknöpfen."