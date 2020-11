"Du hast das Leben vor dir": Netflix-Film mit Sophia Loren wird zum Streaming-Hit

Das Netflix-Drama ""Du hast das Leben vor dir" hat es in der ersten Woche in 37 Ländern in die Top-10 des Streamingdienstes geschafft, unter anderem in den USA, Italien, Spanien, Kolumbien und Brasilien. Das berichtete das US-Branchenmagazin "Deadline". Es war der erste Film nach jahrelanger Pause für die heute 86 Jahre alte Oscar-Preisträgerin. Das Drama erzählt von einer Holocaust-Überlebenden, die als Tagesmutter einen Straßenjungen aufnimmt. Ihr Sohn Edoardo Ponti führte bei dem italienischsprachigen Film Regie.