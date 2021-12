"Spider-Man": Wie viel haben Holland, Maguire und Garfield verdient?

Nachdem es im soeben gestarteten "Spider-Man: No Way Home" tatsächlich zu einem Aufeinander-Treffen von drei Spidey-Generationen gekommen ist, weil im entfesselten Multiversum auch Tobey Maguire und Andrew Garfield wieder in ihre Spinnen-Kostüme geschlüpft sind, wäre es natürlich sehr interessant zu erfahren, wer von den drei Darstellern nun eigentlich die höchste Gage für seine Spinnen-Rolle erhalten hat.

Die "International Business Times" kann uns hier mit den entsprechenden Daten versorgen.