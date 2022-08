Sylvester Stallone

Mit Mitte 20 war Sylvester Stallone noch lange nicht der Star, der er heute ist. In einem Interview mit dem "Playboy" erzählte er, dass er aus seiner Wohnung in New York geschmissen wurde und mehrere Nächte an einer Bushaltestelle übernachten musste. Er versuchte nicht von der Polizei erwischt zu werden und kam so schließlich zu seiner ersten Filmrolle. Aus lauter Verzweiflung nahm er die Hauptrolle im Softcoreporno-Film "Kitty & Studs" an. Er erhielt für die zwei Drehtage 200 Dollar, womit er sich im Jahr 1970 kurzzeitig aus seiner finanziellen Notlage retten konnte.

Der Film handelt von den sexuellen Abenteuern eines jungen Paares in New York und wurde von einer Gruppe reicher Anwälte finanziert. Bekanntheit erlangte der Film erst durch Stallones Erfolg mit "Rocky" wodurch "Kitty & Studs" sogar in ausgewählten Kinos in den USA zu sehen war.