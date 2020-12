10 Filme, in denen die Stars echten Sex hatten

Little Ashes

2008 verkörperte Robert Pattinson in "Little Ashes“ den Künstler Salvador Dali. Als er sich bei einer Szene schwer tat einen Orgasmus vorzutäuschen, half sich der Darsteller, in dem er tatsächlich vor der Kamera masturbierte. In einem Interview aus dem Jahr 2013 mit dem "Interview Magazine" sagte er, dass er dachte seine Karriere sei nach dieser Szene ruiniert, aber wenig später erhielt er die Zusage für die Hauptrolle in "Twilight". Seitdem hat sich Pattinsons Talent, Selbstbefriedigung vorzutäuschen erheblich verbessert. In "High Life", "Damsel", "The Devil all The Time" und "Lighthouse" hat er es geschafft seine Lust tatsächlich nur vorzutäuschen.

