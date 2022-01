Steve Carell dreht wieder mit "The Office"-Regisseur Krasinski

Fast zehn Jahre nach Ende der gemeinsamen Serie "The Office" planen John Krasinski (42, "A Quiet Place") und Steve Carell (59) ein neues gemeinsames Projekt.

Die Produktionsfirma Paramount Pictures schrieb am 25. Jänner auf Twitter, dass Carell neben Darstellern wie Ryan Reynolds und dem neunjährigen Alan Kim ("Minari") in Krasinkis Film "If" mitspielen wird. Der Regisseur teilte Bilder der Darsteller und bezeichnete sie als seine "Traumbesetzung".