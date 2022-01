Angela und der Weihnachtsschmuck

Staffel 2, Episode 10: "Weihnachtsfeier"

Angela lässt in dieser Episode ihre Wut am Weihnachtsschmuck aus. Eigentlich sollte der von selbst zerbrechen, stattdessen hüpfte er in der Gegend rum. Das machte Schauspielerin Angela Kinsey so wütend, dass sie voller Wut auf den Schmuck eintrat – und das wiederum war derart komisch, dass es die Szene in die Episode schaffte.