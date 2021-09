Vom akademischen Impro-Theater zu Comedy Central bis hin zum beliebten Komödien- und Drama-Star, der sogar bereits eine Oscarnominierung einheimsen konnte: Steve Carell hat sich in den vergangenen rund 15 Jahren in die A-Liga Hollywoods gespielt. Obwohl der mittlerweile 59-Jährige im komödiantischen Fach seine allergrößten Erfolge feierte – man denke nur an "The Office" oder "Jungfrau (40), männlich, sucht ..." –, tendiert er seit geraumer Zeit immer mehr zu sogenannten "ernstzunehmenden" dramatischen Rollen, mit denen er seine durchaus beeindruckende Vielfältigkeit regelmäßig unter Beweis stellt.

Apropos Vielschichtigkeit: Carell gehört zu jenen rar gesäten Schauspiel-Talenten, die sowohl in Haupt- als auch Nebenrollen zu brillieren wissen. Trotz hochkarätiger Filme wie "Foxcatcher", "Little Miss Sunshine" oder der TV-Serie "The Morning Show" wird Carell aber immer noch gerne von KritikerInnen für nicht ganz voll genommen. Unfair, finden wir!

Filme mit Steve Carell im Ranking: