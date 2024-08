Die jüngste Tochter des "Stirb langsam"-Stars und seiner damaligen Ehefrau Demi Moore (61) berichtet, dass es bei ihrem Vater keine Veränderung gebe, was in seiner Situation " eine gute Sache " sei. "Unsere Besuche haben so viel Liebe und das fühle ich", sagt Tallulah und erklärt, dass das für sie alles umfasse.

Eine "höhere Kommunikationsebene"

Die Erfahrung mit ihrem erkrankten Vater hat laut Tallulah Willis nicht nur zu mehr Liebe in ihrer Familie geführt. Sie erzählt auch, dass sie nun eine "höhere Kommunikationsebene" hätten. Nun spreche jeder darüber, was in einer Situation benötigt werde. "In der Vergangenheit habe ich mich [...] vielleicht distanziert oder abgeschaltet. Jetzt gibt es ein größeres Vokabular, das wir alle gelernt haben und nahtlos untereinander verwenden können."

Erst vor wenigen Tagen hatte Tallulahs Schwester Rumer (36) sich ebenfalls zum Gesundheitszustand des ehemaligen Schauspielers geäußert. Im Rahmen einer Fragerunde in ihren Instagram-Storys erklärte sie: "Es geht ihm großartig. Ich liebe ihn so sehr."