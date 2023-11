Tallulah Willis sendet ihrer Schwester Liebe

Auch Willis' Tochter Tallulah (29) sprach diesen Monat über den Zustand ihres Vaters. Anfang November war sie zu Gast in der "Drew Barrymore Show" und sagte dort: "Er ist derselbe, und ich denke, in dieser Hinsicht habe ich gelernt, dass es das Beste ist, was man sich wünschen kann. Ich sehe Liebe, wenn ich bei ihm bin, und es ist mein Vater und er liebt mich, was wirklich etwas Besonderes ist."

Tallulah Willis kommentierte auch das aktuelle Posting von Rumer und schickte ihr digitale Unterstützung: "Liebe dich, Schwester." Genau dafür ist der Willis-Moore-Clan bekannt: Dass sie auch in schwierigen Zeiten zusammenhalten.