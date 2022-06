Teddy Teclebrhan: Exklusiv-Vertrag mit Amazon Prime Video

Mit "One Mic Stand" moderiert Teddy Teclebrhan (38) ab dem 15. Juli 2022 seine erste eigene Show bei Amazon Prime Video. Doch dabei soll es nicht bleiben. Der Streamingdienst hat den Komiker langfristig an sich gebunden. In einer Pressemitteilung gibt Amazon Prime Video eine "mehrjährige, exklusive Zusammenarbeit" mit Teclebrhan bekannt.