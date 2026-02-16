Produzentin Dana Eden (1973-2026) ist am Sonntag, den 15. Februar 2026, im Alter von 52 Jahren tot in einem Hotel in Athen aufgefunden worden. Das berichten israelische Medien. Eden befand sich in der griechischen Hauptstadt für die Dreharbeiten zur vierten Staffel der Apple-TV-Serie "Teheran" (seit 2020), dem preisgekrönten Spionage-Thriller, den sie miterschaffen hatte. Wie die "Times of Israel" unter Berufung auf hebräischsprachige Medien berichtet, wurde Edens Leichnam in ihrem Hotelzimmer entdeckt, nachdem ihr Bruder sie mehrfach nicht erreichen konnte. Die griechische Polizei ordnete eine Autopsie an, um die genaue Todesursache zu klären, und begann mit der Sicherung von Überwachungsaufnahmen sowie der Befragung von Hotelmitarbeitern. Die Ermittlungen dauern an.

Produktionsfirma weist Gerüchte zurück In den sozialen Medien waren nach Bekanntwerden von Edens Tod Spekulationen aufgekommen, iranische Agenten könnten in den Vorfall verwickelt sein - die Serie "Teheran" handelt von einer Mossad-Agentin, die unter falscher Identität in der iranischen Hauptstadt operiert. Die Produktionsfirma Donna and Shula Productions trat diesen Gerüchten entschieden entgegen. In einem Statement heißt es laut "The Hollywood Reporter": "Die Produktionsfirma möchte klarstellen, dass Gerüchte über einen kriminellen oder nationalistisch motivierten Tod nicht wahr und unbegründet sind." Israelische Staatsbürger dürfen den Iran nicht besuchen, weshalb "Teheran" in Griechenland gedreht wird.

Schlüsselfigur der israelischen Fernsehbranche Der israelische öffentlich-rechtliche Sender "Kan" würdigte Eden in einem Statement als eine der wichtigsten Persönlichkeiten der heimischen TV-Landschaft: "Wir trauern um unsere Kollegin und Partnerin in einer langen Reihe von Produktionen, Serien und Programmen - Dana Eden. Dana gehörte zu den führenden Köpfen in Israels Fernsehbranche und spielte eine zentrale Rolle bei der Entstehung und Leitung einiger der bedeutendsten und einflussreichsten Produktionen des Senders." Ihr berufliches und persönliches Vermächtnis werde das israelische Fernsehen noch viele Jahre prägen, so der Sender weiter.

Auch Hugh Laurie an Serie beteiligt Dana Eden hatte "Teheran" gemeinsam mit Moshe Zonder und Maor Kohn kreiert. Die Serie, in der Niv Sultan (33) eine Mossad-Hackerin verkörpert, die unter falscher Identität in den Iran eindringt, zählt zu den erfolgreichsten israelischen Serien überhaupt. In der dritten Staffel, die erst kürzlich bei Apple TV angelaufen war, ist unter anderem "Dr. House"-Star Hugh Laurie (66) zu sehen. Der Start hatte sich wegen des Israel-Hamas-Kriegs um mehrere Monate verzögert. Ob und wie die Arbeiten an der vierten Staffel von "Teheran" fortgesetzt werden, ist derzeit noch unklar.