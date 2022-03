"The Flash"-Star Ezra Miller wurde in Hawaii verhaftet

"The Flash"-Star Ezra Miller (also der aus den DCU-Filmen, nicht aus der Serie) sorgt dieser Tage gleich mehrfach für verwundertes Kopfschütteln und enttäuschte Gesichter: Zum einen wurde die Szene aus "Zack Snyder's Justice League", in der Flash durch die Speed Force sprintet, bei den Oscars (auch bekannt als "The Night of the Slap") zum Fan-Favourite-Kino-Moment des Jahres gewählt. Klar, daran denken wir schließlich alle ständig.

Nun wurde aber auch bekannt, dass Miller während seines Haiwaii-Aufenthalts verhaftet wurde. Da war wohl gerade keine Speed Force in Sicht.