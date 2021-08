Nun wird es für ihn auch Ernst mit den Dreharbeiten von Andy Muschiettis DC-Film, denn im September soll es vor der Kamera actionreich losgehen.

Nach seinen Batman-Auftritten in "Batman vs. Superman" und "Justice League" erhält Affleck also erneut Gelegenheit, den Dunklen Ritter stilecht zu verkörpern und ein düsterer Tweet mit echter Batman-Pose stimmt uns darauf ein: