"The Rookie": Diese 8 unverhofften Gaststars waren dabei

Emily Deschanel

John Nolans Ex-Frau Sarah wird im Lauf der Serie immer wieder in Gesprächen erwähnt, weil sie in der Vorgeschichte des Polizisten eine wichtige Rolle gespielt hat. Persönlich tritt die Figur jedoch erst in Staffel 3 auf. In Folge 12 ist es so weit und "Bones"-Hauptdarstellerin Deschanel besucht als Sarah Los Angeles, wo ihrem Sohn Henry eine heikle Herz-OP bevorsteht.