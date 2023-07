"The Rookie": Spin-off "Feds" kann man ab sofort streamen

Sky präsentiert exklusiv die fünfte Staffel der Crime-Serie "The Rookie" sowie die erste Staffel des Ablegers "The Rookie: Feds". Beide Serien sind ab 5. Juli immer mittwochs ab 20:15 Uhr hintereinander auf Sky One zu sehen und stehen parallel dazu über Sky Q und auf dem Streamingdienst Sky X auf Abruf zur Verfügung. Die Ausstrahlung erfolgt mit je einer Episode pro Woche. "The Rookie" und "The Rookie: Feds" werden wahlweise im Original oder in der deutschen Synchronisation ausgestrahlt. Staffeln 1-4 von "The Rookie" stehen über Sky Q, Sky X, Netflix, Prime Video und Disney+ auf Abruf bereit.