Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern (40) soll in dem geplanten Politdrama "They Are Us" von der australischen Schauspielerin Rose Byrne (41) gespielt werden. Drehbuchautor und Regisseur Andrew Niccol thematisiert darin den Terrorangriff auf zwei Moscheen in Christchurch 2019 durch einen rassistischen Attentäter, bei dem 51 Menschen starben. Arderns Büro ließ allerdings verlauten, dass die Regierungschefin in keiner Weise in den Film involviert sei.

"Jacinda Ardern distanziert sich von dem Film", schrieb die Zeitung "New Zealand Herald" am 11. Juni. Regisseur Niccol ("Gattaca") sagte nach einem Bericht des Filmportals "Hollywood Reporter", es gehe ihm besonders um die Reaktion auf die Attacke. "Wie ein beispielloser Akt von Hass mit einer Welle von Liebe und Unterstützung überwunden wurde."