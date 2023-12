Wie hebt sich die Komödie von Ihren bisherigen Filmen ab? Und gibt es zugleich etwas "Schweiger-Typisches", das inzwischen wiederkehrend ist?

Til Schweiger: Wie hebt sie sich ab? Vielleicht dadurch, dass Michael Maertens mir einfach mal so die Show stiehlt? Es war großartig, mit ihm zu spielen. Ich finde, es ist ein typischer Til-Schweiger-Film geworden. Er ist sehr lustig, aber auch sehr emotional. Insofern hebt er sich nicht wirklich ab von meinem Oeuvre. Ich habe schon oft gehört, dass man einen Film von mir sofort erkennt, auch wenn ich noch nicht durchs Bild gelaufen bin. An den Bildern, an der Musik, an der Ausstattung, der tollen Besetzung und so weiter. Und es gibt etwas Schweiger-Typisches in all meinen Filmen.

Filme von mir, egal in welchem Genre, drehen sich um die Liebe und die Familie, also um die zwei zentralen Themen, die mich schon als Jugendlicher beschäftigt haben. Liebe in der Familie, aber auch die Liebe zwischen zwei Freunden, oder auch Freundinnen. In meinen Filmen geht es oft auch um Ängste und Krankheiten, aber sie haben alle ein versöhnliches, hoffnungsvolles Ende. Auch bei diesem Film helfen sich die Freunde dabei, ihr Leben neu zu entdecken.