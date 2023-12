Internationaler Erfolg mit "Toni Erdmann"

International bekannt wurde Simonischek durch die Titelrolle in dem oscarnominierten Spielfilm "Toni Erdmann" (2016). Für seine Rolle eines pensionierten Musiklehrers, der seine Manager-Tochter (Sandra Hüller, 45) mit seinem kauzigen Alter Ego aus der Reserve locken wollte, wurde er mit vielen Preisen ausgezeichnet, darunter der Europäische Filmpreis, der Österreichische Filmpreis und der Deutsche Filmpreis - jeweils als bester Hauptdarsteller.

Zuletzt war er 2022 in der Impro-Serie "Kranitz - Bei Trennung Geld zurück" von und mit Jan Georg Schütte (61) zu sehen, außerdem in "Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" (2022) als Gefängniswärter. Auch an der Seite von Til Schweiger war Simonischek bereits aktiv: Ebenfalls 2022 spielten sie gemeinsam in der Tragikomödie "Lieber Kurt".