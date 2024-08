Deshalb stand Tim Burton fast vor seinem Karriereende!

Im Interview mit dem Branchenmagazin "Variety" darauf angesprochen, dass die rund fünf Jahre zwischen " Dumbo " von 2019 und "Beetlejuice Beetlejuice" die wohl längste Zeit zwischen zwei Filmen Burtons seien, erinnert sich der Kultregisseur an die Corona-Pandemie zurück. "Ich hatte das Gefühl, dass es zur Zeit von COVID-19 eine Veränderung gab, bei der alles einfach im Wandel war", erzählt Burton. "Anstatt mich davon mitreißen zu lassen, habe ich einfach an meinen eigenen Gefühlen und Dingen gearbeitet."

Doch dann habe es da dieses Projekt gegeben - die Netflix-Erfolgsserie "Wednesday", bei der er unter anderem teils Regie führte. Und so habe der heute 65-Jährige zurück zu kreativer Arbeit gefunden. Ehrlich gesagt, habe er nach "Dumbo" nicht gewusst, ob er noch weiterarbeiten wollte. "Ich dachte, das könnte es gewesen sein, wirklich", erzählt Burton. "Ich hätte mich zur Ruhe setzen können, oder ich hätte... nun, ich wäre nicht wieder Animator geworden, das ist vorbei", erinnert er sich lachend und fügt an: "Aber es hat mir neue Energie gegeben."

Oftmals sei es in Hollywood so, dass man versuche, verantwortungsvoll mit Budgets und anderen Dingen umzugehen, dabei könne man sich aber manchmal ein wenig verlieren. Es habe ihn "in dem Gefühl bestärkt, dass es wichtig ist, dass ich das tue, was ich tun möchte, denn dann haben alle etwas davon".