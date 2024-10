Mit einer solchen Überraschung hatten die Fans des "Dune"-Stars Timothée Chalamet (28) wohl nicht gerechnet: Der US-amerikanisch-französische Schauspieler tauchte unerwartet am 27. Oktober, bei seinem eigenen Doppelgänger-Wettbewerb im Washington Square Park in New York City auf. Bei der gut besuchten Veranstaltung kam es zu sogar zu einer Festnahme, wie unter anderem "Variety" berichet.

Miles Mitchels (21) aus den New Yorker Stadbezirk Staten Island, der in einem lilafarbenen Willy-Wonka-Outfit auftrat, gewann die Veranstaltung. Unter anderem mussten die Teilnehmer auch ihre Französischkenntnisse unter Beweis stellen und sich zu ihrer romantischen Beziehung zu Kylie Jenner (27) äußern. Chalamet und Jenner sollen im wahren Leben seit einigen Monaten ein Paar sein.

In Begleitung mehrerer Leibwächter, posierte der 28-jährige Hollywoodstar für Fotos mit seinen Doppelgängern, die als einige der bekanntesten Charaktere des Schauspielers verkleidet waren. Darunter Willy Wonka, aus dem 2023 erschienenem Erfolgsfilm "Wonka" und auch als Paul Atreides aus "Dune". Dabei schienen einige der Doppelgänger so überzeugend zu sein, dass Fans des Schauspielers diese sogar mit dem echten Chalamet verwechselten.

Mindestens eine polizeiliche Festnahme

Zwischenzeitlich fand der Spaß jedoch ein jähes Ende, als die New Yorker Polizei die Besucher und Teilnehmer aufforderte, den Veranstaltungsort zu verlassen. Gegen die Organisatoren wurde ein Bußgeld in Höhe von 500 US-Dollar verhangen, wegen eines "nicht genehmigten Kostümwettbewerbs". Ein Teilnehmer musste laut Medienberichten sogar in Handschellen abgeführt werden. Die Veranstaltung habe sich "zum heillosen Chaos entwickelt", berichteten Augenzeugen.

Der vom YouTuber Anthony Po veranstaltete Lookalike-Wettbewerb wurde zuvor auf Flugblättern in ganz New York beworben. Tausende von Bewerbern meldeten sich für die Veranstaltung an, bei der es ein Preisgeld in Höhe von lediglich 50 US-Dollar zu gewinnen gab.