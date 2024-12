Diese Liste ist unter Hollywoodstars fast genauso begehrt wie eine Nominierung bei prestigeträchtigen Preisverleihungen: Kurz vor Weihnachten verschickt Tom Cruise (62) traditionell an etliche Kollegen aus der TV- und Filmbranche einen Kuchen . Aber nicht irgendeinen Kuchen: Er verschenkt einen White Chocolate Coconut Bundt Cake , kreiert von einer kleinen familiengeführten Bäckerei in Kalifornien.

Etliche Hollywoodstars bezeichnen den Cruise Christmas Cake als einen der besten Kuchen, den sie je gegessen hätten und haben so ein Phänomen geschaffen, das es in die viralen Internet-Hits geschafft hat. Diese Promis stehen laut "People" auf der heiß begehrten weihnachtlichen Kuchen-Liste.

Diese Promis stehen auf der Kuchen-Liste

Kirsten Dunst (42) war 1994 mit Tom Cruise in "Interview mit einem Vampir" zu sehen und steht seitdem auf der begehrten Liste. Bei einem Auftritt in der "The Graham Norton Show" offenbarte sie 2016: "Er schickt mir jedes Jahr an Weihnachten einen Kuchen. Wir nennen ihn zu Hause den Cruise-Kuchen. Es ist der beste Kokoskuchen, den ich jemals in meinem Leben gegessen habe."

Vor Kurzem erzählte sie im Gespräch mit "Entertainment Tonight", dass ihre Familie inzwischen sogar zwei Kuchen pro Jahr bekomme. Denn auch ihr Ehemann Jesse Plemons (36) steht auf der Liste, da er mit Cruise 2017 im Film "Barry Seal - Only in America" zu sehen war. "Wir bekommen die doppelte Menge an Kuchen", so die Schauspielerin.