15 bewegende Filme, die dir Hoffnung machen

Schmetterling und Taucherglocke (2007)

Eine Geschichte, basierend auf wahren Begebenheiten, die darüber erzählt, dass das Leben immer noch wertvoll ist, auch wenn man alles verloren zu haben scheint. Auch wenn der Körper nicht mehr mitspielt – solange die Seele ungebrochen ist, kann der Mensch wahrlich Großes erreichen.

Der 43-jährige Chefredakteur der französischen Mode-Bibel "Elle", Jean-Dominique Bauby, erleidet plötzlich einen schweren Schlaganfall. Sein gesamter Körper ist gelähmt, er kann nur noch sein linkes Auge bewegen. Sein Geist aber funktioniert noch wunderbar und will weiterhin hoch hinaus, nur der Himmel scheint die Grenze zu sein. Bauby beschließt, seine Memoiren zu verfassen und entdeckt eine bis dahin unbekannte Freiheit in sich. Er sagt: “I decided to stop pitying myself. Other than my eye, two things aren’t paralysed: my imagination and my memory.”

"Schmetterling und Taucherglocke" kannst du auf Amazon Prime leihen oder kaufen.

