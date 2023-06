War "hohen Grad an Druck" ausgesetzt

"Es war auf jeden Fall eine harte Zeit", resümiert der Marvel-Star mit Blick auf die Produktion der psychologischen Thriller- und Crime-Serie. Die Doppelrolle am Set habe für "einen hohen Grad an Druck" gesorgt. In der Vorbereitungszeit wurden für seine Figur, Danny Sullivan, "gewisse Emotionen" erforscht, die der Darsteller "definitiv noch nie zuvor erlebt" habe. Sullivan leidet in der Serie nämlich scheinbar an einer dissoziativen Persönlichkeitsstörung. Bereits während des Drehs musste er eine kurze Pause einlegen und reiste daraufhin nach Mexiko.