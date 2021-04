"The Crowded Room"-Serie: Tom Hollands multiple Persönlichkeit

"A Beautiful Mind"-Autor als Produzent

Die auf zehn Teile angelegte Apple+-Serie "The Crowded Room" stammt vom "A Beautiful Mind"-Autor Akiva Goldsman, der hier neben Holland selbst auch als ausführender Produzent tätig ist. Die erste Staffel, in der Tom Holland eine durchgehende Rolle spielt, basiert auf Daniel Keyes’ Tatsachen-Bericht "The Minds of Billy Milligan".

In der Anthologie-Serie wird es um wahre und inspirierende Geschichten von Personen gehen, die es fertiggebracht haben, ihr Leben mit einer psychischen Erkrankung erfolgreich zu meistern.

Ein Start-Termin für "A Crowded Room" auf Apple+ ist noch nicht bekannt.