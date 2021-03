Die 10 besten Psychothriller auf Netflix

One Hour Photo (2002)

Robin Williams mag uns vor allem mit seinen komödiantischen Rollen im Gedächtnis geblieben sein, aber der 2014 verstorbene Schauspieler hatte viele Talent-Ebenen, konnte auch dramatisch und gar bitterböse – so wie in diesem Indie-Meisterstück von Mark Romanek: Williams gibt den einsamen Foto-Entwickler Seymour "Sey" Parrish. Er ist besessen vom scheinbar perfekten Leben einer Familie, die seit langem Kunde von Sey ist. Besonders Nina, Mutter und Ehefrau der Familie, hat es ihm angetan, Als Sey entdeckt, dass es in der Ehe von Nina kriselt, beschließt er, einzugreifen und die Dinge selbst in die Hand zu nehmen.

Ein Foto-Entwickler, der sein Leben anhand der Erinnerungen fremder Menschen lebt und so zum heimlichen Voyeur wird: Wer sich in der Prä-Smartphone-Zeit jemals gefragt hat, wer die Urlaubsfotos eigentlich entwickelt und zu sehen bekommt, sollte sich "One Hour Photo" auf jeden Fall ansehen. Williams brilliert als Psychopath im Gewand des netten Nachbarn von nebenan, was den Film auch so beklemmend macht. Der Horror wird in "One Hour Photo" nicht mit exzessiven Gewalt- und Blutorgien transportiert, sondern sehr viel subtiler, leiser, menschlicher, ja sogar sanfter. Geheimtipp!

Hier geht's direkt zum Film!